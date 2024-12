Boninho deixa a Globo no final do ano após 40 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 22/12/2024 23:22 | Atualizado 22/12/2024 23:25

Rio - Neste domingo (22), Boninho oficializou o fim de seu contrato com a TV Globo. O diretor, responsável por sucessos como Big Brother Brasil, The Voice Brasil e Mestre do Sabor, compartilhou em suas redes sociais um vídeo e um texto celebrando sua trajetória de mais de 40 anos na emissora.