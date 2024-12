Unna X - Caique Cunha

Rio - Unna X, ex-participante do reality "Estrela da Casa”" segue ampliando sua presença no cenário musical. Seu single "Heaven in Disguise", uma colaboração com o DJ Joezi, alcançou o topo do iTunes Brasil e permaneceu no Top 3 por mais de 48 horas. Essa é a maior conquista da artista na plataforma, consolidando seu impacto junto ao público nacional e internacional.



E a artista só tem motivos para celebrar, a proximidade do Natal trouxe mais um momento especial para Unna X: o reencontro com a família em Nova Jérsei, Estados Unidos, após 189 dias de compromissos no Brasil. "Posso garantir que esse já é o meu presente mais inesquecível: estar com a minha família. E agora com dois novos integrantes, a Giovanna, minha sobrinha que nasceu esse ano, e a Bamba, minha cachorrinha", disse Unna para oA cantora relembrou os natais da infância, quando toda a família se reunia em sua casa nos Estados Unidos. "Meus pais faziam festa de Natal lá em casa e sempre nevava. Todo mundo se vestia bem, estilo filme americano. As crianças todas sentavam perto da árvore e já esperavam pra poder abrir os presentes, era muito mágico", compartilhou.Depois das festas de fim de ano, Unna X continuará trabalhando em sua carreira. Ela tem um show agendado para o dia 25 de janeiro, em Miami, onde espera repetir o êxito de suas apresentações no Brasil."Quero valorizar cada segundo, matando a saudade de cada um. Todos os participantes puderam ver a família após o reality, não foi bem assim. Estou ansiosa por vê-los e, em seguida, vou me concentrar no show que farei dia 25 de janeiro, em Miami", afirmou.O show de estreia de Unna X, intitulado "Metamorfose", aconteceu no Teatro Cesgranrio, no Rio de Janeiro, com dois dias de ingressos esgotados. A artista emocionou o público com apresentações marcantes, consolidando seu lugar como uma das grandes promessas da música brasileira.