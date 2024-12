Ana Castela é comparada a Taylor Swift - Reprodução

Publicado 22/12/2024 18:48

Rio - Ana Castela, de 21 anos, deu início à sua nova turnê, intitulada 'Mais Além', na noite de sábado (21), com um show vibrante em São Paulo. De cabelo renovado e recém-solteira, a sertaneja subiu ao palco com um look repleto de brilhos, botas reluzentes e um chapéu que complementou seu estilo característico.

Pelas redes sociais, fãs destacaram o momento de transformação da artista, que revelou planos de migrar para o gênero pop em 2025, seguindo passos similares aos da norte-americana Taylor Swift, 35. Comparações entre as duas dominaram a internet, com internautas apontando semelhanças entre o visual de Ana e os figurinos usados por Taylor na turnê 'The Eras Tour'.

Taylor Swift, que começou no country e migrou para o pop em 2014 com o lançamento do álbum '1989', é uma inspiração declarada para Ana Castela, que confirmou recentemente a intenção de lançar um álbum pop futuramente.