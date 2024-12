Bruna Biancardi e Neymar - reprodução Instagram

Publicado 22/12/2024 16:39

Rio - Neymar Jr. usou as redes sociais no domingo (22) para relembrar o início de sua história com Bruna Biancardi. O jogador publicou uma montagem de fotos, comparando um registro antigo da influenciadora com uma imagem recente tirada no sábado (21).