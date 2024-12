Gusttavo Lima - Reprodução/Youtube

Publicado 22/12/2024 21:57

Rio - Gusttavo Lima permanece internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde a noite de sábado (21). O cantor sertanejo, que estava programado para se apresentar no Festival VillaMix, cancelou sua participação devido a um quadro de dores abdominais. A equipe médica do artista divulgou, neste domingo (22), um novo boletim informando que o cantor está clinicamente estável.

"O cantor encontra-se internado, desde ontem, devido ao quadro de dor abdominal. O paciente está clinicamente estável e em tratamento. Neste momento, não há previsão de alta". Informou o comunicado oficial.