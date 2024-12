Brunna Gonçalves - reprodução Instagram

Brunna Gonçalvesreprodução Instagram

Publicado 22/12/2024 17:12 | Atualizado 22/12/2024 17:13

Rio - O casal Ludmilla e Brunna Gonçalves segue chamando atenção da mídia internacional. Após a People cobrir o chá revelação do casal, a Billboard em espanhol destacou a festa como um dos eventos da semana. Contudo, a publicação informou erroneamente que o nome da filha será "Brumilla".



fotogaleria

Brunna usou o Instagram para comentar o erro de maneira descontraída. "Eu estou rindo muito! Até que não é um mau nome, não é, amor?!", disse ela, dirigindo-se a Ludmilla. Brunna também acrescentou que "Tadinhos! Eles confundiram".



A confusão aconteceu porque "Brumilla" é um apelido dado pelos fãs ao casal, desde que elas oficializaram o relacionamento em 2019. A hashtag "BabyBrumilla" também aparece com frequência nas publicações sobre a gravidez.



Fertilização in vitro e escolha pelo método ropa

Em entrevista ao programa Fantástico, Ludmilla e Brunna compartilharam detalhes sobre o processo de concepção. O bebê foi gerado por fertilização in vitro, utilizando o método Ropa, que significa "recepção de oócito da parceira". Nesse procedimento, os óvulos de uma das mulheres são fecundados por espermatozoides de um doador e transferidos para o útero da outra mulher.



No caso do casal, Ludmilla teve seu óvulo fecundado e o embrião foi implantado no útero de Brunna, que está gestando a criança. A escolha pelo método reforça a união das duas na formação da família.