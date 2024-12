Gominho - reprodução Instagram

Gominhoreprodução Instagram

Publicado 22/12/2024 16:08

Rio - No terceiro dia de pós-operatório de Preta Gil, o comunicador e influenciador Gominho utilizou suas redes sociais para tranquilizar amigos e fãs da cantora. Em uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram, ele descreveu o momento atual da recuperação da artista.



Em suas declarações, Gominho trouxe detalhes sobre o estado de saúde da cantora: "É o seguinte! Estou vindo aqui falar de Pretinha. Porque muita gente me manda mensagem pelo WhatsApp, gente próxima, enfim, aquelas coisas... Então estou vindo aqui dizer que Pretinha está bem, está tudo tranquilo, tudo all right, ela está repousando quietinha no pós-operatório, que está só começando, né? E a gente vai ficar aqui por São Paulo. Então ela está bem, viu, minha galera? Bom domingo para vocês e vamos continuar na energia positiva para a recuperação dela ser perfeita, intacta e para a mãezinha voltar logo para o batente da vida. É nós".

Preta Gil passou por um procedimento de 21 horas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A cirurgia teve como objetivo a remoção de tumores. Desde então, ela segue em repouso sob acompanhamento médico intensivo.