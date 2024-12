Maria Melilo espalha alegria no Natal em ação solidária em São Paulo - Amaury Nehn/Divulgação

Maria Melilo espalha alegria no Natal em ação solidária em São Paulo Amaury Nehn/Divulgação

Publicado 22/12/2024 19:41 | Atualizado 22/12/2024 19:42

Rio - Maria Melilo, vencedora do Big Brother Brasil 11, levou alegria ao Parque Mundo Novo, na Zona Norte de São Paulo, neste domingo (22). Vestida de Mamãe Noel, ela distribuiu presentes para crianças carentes, emocionando famílias e reforçando o espírito natalino. A ação, que contou também com a participação do ex-BBB Dicesar como Papai Noel e do repórter Cadu Crevelário, da RedeTV, foi marcada por momentos de união e carinho.



"Me sinto emocionada e grata por estar aqui. Distribuir amor é algo que enche o coração. Nada se compara à troca de carinho com essas crianças. Ver os responsáveis emocionados também é muito gratificante”, afirmou Maria durante o evento. "Me sinto emocionada e grata por estar aqui. Distribuir amor é algo que enche o coração. Nada se compara à troca de carinho com essas crianças. Ver os responsáveis emocionados também é muito gratificante”, afirmou Maria durante o evento.

Além da entrega de presentes, a interação entre Maria, Dicesar e as famílias criou um ambiente descontraído. As crianças tiraram fotos, brincaram e demonstraram sua admiração, enquanto os adultos expressaram gratidão pela iniciativa.



“A energia dessas crianças é algo que não tem preço. É uma experiência única poder contribuir com um momento tão especial na vida delas. Esse é o verdadeiro significado do Natal”, destacou Dicesar, emocionado com a acolhida calorosa da comunidade.

Focada em inspirar outras pessoas a abraçarem projetos solidários, Maria demonstra como pequenos gestos podem transformar vidas. "Para mim, o Natal é isso: compartilhar, amar e transformar. Ver a felicidade dessas crianças é algo que não tem preço. É uma troca que deixa meu coração cheio de gratidão”, concluiu a ex-BBB.