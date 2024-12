Mãe de João Guilherme comemora viagem à Disney em família - Reprodução do Instagram

Mãe de João Guilherme comemora viagem à Disney em famíliaReprodução do Instagram

Publicado 22/12/2024 16:57

Rio - Naira Ávila, de 43 anos, mãe de João Guilherme, de 22, está vivendo momentos de emoção durante uma viagem em família para a Disney, em Orlando, neste fim de ano. A experiência, que ela descreveu como "inesperada", foi um presente do filho e também conta com a presença da nora, a atriz Bruna Marquezine, 29.

"Eu nem posso acreditar, estou muito feliz porque estou na Disney! Algo totalmente inesperado, que não ia acontecer e nem tinha como", revelou Naira em suas redes sociais, no sábado (21). Ela ainda destacou a importância de pensamentos positivos: "O pensamento, a palavra, o sentimento fazem as coisas boas acontecerem".

Além de Bruna e João Guilherme, o marido de Naira e o filho mais novo, Pietro, também estão na viagem. A família já aproveitou passeios clássicos, como tirar fotos com personagens, se divertir nos brinquedos e assistir a um show no castelo da Disney, no Magic Kingdom.

Em um dos vídeos compartilhados, Naira mostrou Bruna e João caminhando lado a lado no parque Hollywood Studios, descrevendo a cena com entusiasmo: "Aí eles. Estamos no Hollywood Studios, o primeiro parque".