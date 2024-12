Paolla Oliveira e Diogo Nogueira celebram início do verão - Reprodução do Instagram

Publicado 22/12/2024 16:03 | Atualizado 22/12/2024 16:03

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, encantou seus seguidores neste domingo (22) ao compartilhar um registro de pura descontração e carinho com o namorado, o cantor Diogo Nogueira, de 43. Em um vídeo publicado no Instagram, o casal aparece dançando samba agarradinho, revezando passos de dança com beijos, abraços e muitas risadas.

A atriz, de cara lavada e vestindo uma camiseta e short preto, contrasta com Nogueira, que aparece sem camisa, usando cordões e um short estampado. A leveza e a sintonia do casal ao som de um samba marcaram o início oficial do verão, como destacado na legenda da publicação: "Começando o verão desse jeito".

O momento descontraído do casal rapidamente conquistou os fãs, que encheram os comentários com mensagens de carinho e admiração pela dupla. "Eu amo um casal que transmite tanto amor no olhar", afirmou uma internauta. "A mulher solteira não tem sequer um dia de paz", brincou outra.