Marina Sena realiza 'pocket show' para crianças - Reprodução de vídeo

Publicado 22/12/2024 15:10

Rio - A cantora Marina Sena, de 28 anos, surpreendeu os amigos de seus sobrinhos ao realizar um 'pocket show' em sua cidade natal, Taiobeiras, Minas Gerais, durante as festas de fim de ano. A apresentação ocorreu em meio a um piquenique organizado na rua, onde a artista interagiu com as crianças, tornando o momento ainda mais especial.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, Marina aparece sentada em uma cadeira cercada por um grupo de meninos, brincando e se divertindo com os pequenos. A descontração chamou a atenção dos fãs e seguidores, que elogiaram o gesto carinhoso da cantora.

Mais tarde, Marina utilizou sua conta no X (antigo Twitter) para explicar o evento. "Ontem os amiguinhos dos meus sobrinhos fizeram um piquenique aqui na rua pra mim. Compareci e ainda fiz um pocket show para baixinhos (risos)", escreveu, demonstrando bom humor e alegria com a ocasião.