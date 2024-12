Vera Viel exibiu transformação no visual - Reprodução/Instagram

Vera Viel exibiu transformação no visual Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2024 11:09

Rio - Vera Viel encantou os seguidores ao revelar o novo visual nas redes sociais no último sábado (21). A apresentadora adotou um corte na altura dos ombros e aproveitou a transformação para celebrar o aniversário de 12 anos da filha caçula, Helena.

fotogaleria

"Mudei", escreveu na legenda.

"Acabei de fazer 31 de 33 sessões de radioterapia, conversei com os médicos e me emocionei muito. Está terminando. Depois, farei exames de três em três meses no próximo ano. Deus, eu creio no meu milagre", disse.