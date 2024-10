Rodrigo Faro e Vera Viel - Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro e Vera VielReprodução/Instagram

Publicado 10/10/2024 09:42

Rio - Vera Viel, 48 anos, mulher de Rodrigo Faro, descobriu recentemente que estava com um tumor na perna . Ela aguardava o resultado de uma biópsia e informou aos seus seguidores, nesta quinta-feira (10), a resposta do exame.

"Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início, usando pessoas que foram como anjos e meu marido que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância. Eu tenho um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta para enfrentar essa batalha", escreveu.



Vera Viel comunicou que fará uma cirurgia nesta sexta-feira (11) para a retirada do tumor. "Depois seguiremos o tratamento com uma equipe médica incrível e abençoada", completou.



No sábado (12), a modelo fará aniversário. "Vou completar meus 49 anos no hospital com a certeza absoluta da minha cura! Tenho muita fé em Deus e sei pra Ele, nada é impossível! O meu Deus de milagres tem um motivo para me permitir passar por tudo isso", disse.





A mulher de Faro concluiu agradecendo todo apoio, carinho e amor que tem recebido. "Tudo vai ficar bem".



Em poucos minutos, Vera recebeu dezenas de mensagens. Rodrigo Faro escreveu: "Eu vou estar ao seu lado, segurando sua mão a cada segundo…Vamos passar por essa batalha juntos com a graça de Deus!".



"Vera querida, que Deus te abençoe imensamente neste momento", comentou a apresentadora Eliana. "Vai dar tudo certo", disse Luciana Cardoso, mulher de Faustão.