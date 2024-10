Vera Viel e Rodrigo Faro - reprodução Instagram

Vera Viel e Rodrigo Faroreprodução Instagram

Publicado 05/10/2024 21:21 | Atualizado 05/10/2024 21:23

Rio - Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, utilizou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio que tem recebido desde a descoberta de um nódulo em sua perna. A modelo, de 48 anos, revelou que, após encontrar o nódulo há duas semanas, foi internada para realizar exames mais detalhados. Ela passou três dias no hospital e agora aguarda em casa o resultado dos exames, que definirão o próximo passo em seu tratamento.

Em um vídeo gravado ao lado de Rodrigo Faro, na noite deste sábado (05), Vera explicou que os exames já foram realizados e que agora aguarda os resultados para descobrir se o nódulo é benigno ou maligno. "Desde que a gente foi para o hospital e começou a fazer os exames, já tinha entregado tudo nas mãos de Deus", declarou. Viel revelou que uma cirurgia será necessária para a remoção do nódulo.



Rodrigo Faro relembrou o momento em que a esposa, ao receber a notícia, se emocionou pensando nas filhas do casal: Clara, de 19 anos, Maria, de 16 anos, e Helena, de 11 anos. "Essa mulher, quando recebeu a notícia, começou a chorar. Perguntei se estava com medo, e ela disse que não, que estava chorando por conta do medo da relação das nossas filhas", contou Faro. Ele ainda acrescentou que Vera, desde o início, demonstrou confiança em sua recuperação.





Nas redes sociais, a modelo agradeceu pelo carinho e orações recebidos dos fãs. "Gostaria de agradecer por todas as mensagens de carinho que recebi! Já estou em casa e aguardando pelo resultado do exame para saber qual será o próximo passo", disse. Ela reforçou sua fé ao afirmar: "Estamos aqui em oração. Se Deus quiser, vai ser um nódulo benigno."



