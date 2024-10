Ary Mirelle mostra os preparativos para o seu casamento - reprodução Instagram

Publicado 05/10/2024 20:35

Rio - Ary Mirelle está nos preparativos finais para o tão aguardado casamento com João Gomes. O casal, que está junto desde novembro de 2022 e é pai do pequeno Jorge, aproveita a fase para compartilhar detalhes do evento com os seguidores. Através de suas redes sociais, Ary mostrou a primeira prova do vestido de noiva, uma etapa especial para ela.



"Oi, minha gente! Vocês adivinham onde eu estou? Hoje começa o primeiro passo para a realização de um sonho", disse Ary, empolgada com o momento. A influenciadora continuou revelando mais sobre seus sentimentos: "Estou aqui escolhendo o meu vestido de noiva. Vocês já me imaginaram de vestido de noiva? Estou tão feliz, já chorei… Aguardem que vem muitas novidades por aí".



Para o grande dia, Ary Mirelle escolheu um vestido da Casamarela, loja renomada que oferece peças com curadoria internacional de prêt-à-porter. Ela compartilhou sua alegria ao escolher o traje: “Vocês não têm noção da minha felicidade! Um misto de sentimentos”.



O casamento promete ser um evento especial, e João Gomes revelou que estava tentando organizar uma cerimônia surpresa. No entanto, o segredo não durou muito tempo. O músico já compartilhou com seus fãs que, após a cerimônia religiosa, haverá uma grande festa.



Sobre a festa, João Gomes afirmou que será embalada por muito forró. “Só forró de qualidade”, garantiu o cantor, reforçando que a seleção de bandas será surpresa. Ary Mirelle também comentou sobre o evento: “A gente não sabe, as bandas vão ser surpresas. São os nossos amigos que estão organizando”. Em tom descontraído, João sugeriu: “Imagina se tocar Silvanno Salles?”.