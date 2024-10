Mel Maia e sua mãe Débora Maia - Reprodução Instagram

Mel Maia e sua mãe Débora MaiaReprodução Instagram

Publicado 05/10/2024 16:59

Rio - Neste sábado (5/10), Debora Maia, mãe da atriz Mel Maia e de Yasmin Maia, usou as redes sociais para compartilhar sua frustração com o relacionamento familiar. Em uma sequência de stories no Instagram, Debora revelou sua decepção e desabafou sobre as filhas. "Me sinto um lixo", disse ao expor os sentimentos.