Gisele Bündchen recebeu diversos convites de R. Diddy para festas polêmicasReprodução/Instagram / AFP

Publicado 05/10/2024 09:58

Rio - Preso por uma série de acusações de tráfico sexual, abusos, agressão e associação criminosa, Sean "Diddy Combs, ou P. Diddy, era conhecido pelas festas grandiosas que dava. As "Festas Brancas" eram sempre cheias de famosos, como Leonardo DiCaprio, Justin Bieber, Usher e muitos outros. Além disto, diversas celebridades eram frequentemente convidadas, como é o caso de Gisele Bündchen.

Segundo Monica Monteiro, ex-empresária da modelo brasileira, Diddy sempre ia aos desfiles de Gisele e frequentemente a convidava para suas festas. "Ele vinha convidando a Gisele para ir em balada depois dos desfiles direto. E a gente não era de balada. Aí, ele pegava, chegava, jogava charme e falava: 'Ah, eu quero que você vá na festa tal, em tal lugar, aparece lá'", contou ela em entrevista à "Folha de S.Paulo", em março deste ano.

De acordo com o jornal americano "The New York Times", as festas de Diddy eram uma verdadeira maratona sexual. Elas envolviam sexo coagido, violência e uso de drogas, podendo durar dias, deixando os participantes tão exaustos que precisavam utilizar fluídos intravenosos para se recuperar. Os envolvidos nesses eventos os conheciam como "freak-offs".

Segundo as denúncias, Combs escalava pessoas com a função de gravar vídeos dos encontros e usava o material para chantagear os integrantes e os impedir de reclamar. As maratonas sexuais contavam com equipes de limpeza para encobrir os danos nas suítes, espalhadas por todo os Estados Unidos.

Em março deste ano, a casa de Diddy, em Los Angeles, foi alvo de uma busca minuciosa por agentes do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Na operação, foram encontrados computadores com vídeo dos abusos que aconteciam nestas festas, além de mais de 1.000 garrafas de óleo de bebê, supostamente usados como lubrificante.