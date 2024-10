Michel Teló e Thais Fersoza comemoram 10 anos de casados - Reprodução / Instagram

Michel Teló e Thais Fersoza comemoram 10 anos de casados Reprodução / Instagram

Publicado 04/10/2024 20:02

Rio - Michel Teló e Thais Fersoza estão comemorando uma década de casamento, nesta sexta-feira (4). O casal se conheceu em um camarote do Carnaval do Rio de Janeiro em 2012 e oficializou a união em 2014, tem dois filhos: Melinda e Teodoro.

"Será que eles estarão juntos daqui a dez anos?", brincou a atriz e apresentadora em um vídeo com duas fotos do casal, ao som do hit "Wings", da cantora britânica Birdy. "10 anos e contando…", derreteu-se ela, no conteúdo também compartilhado pelo cantor.Durante participação no Altas Horas, em novembro de 2023, Thaís contou que não sabia quem era o cantor. "Conhecia muito a música 'Ai, Se Eu Te Pego!', mas não a imagem do Michel. Então quando nos esbarramos em um camarote no Carnaval - somos um amor de Carnaval que deu certo - não conhecia a imagem dele", relembrou."Na hora que começou a tocar a música, o palco estava longe, eu não o via. E, como em uma cena de novela, nunca imaginei que isso aconteceria na minha vida, demos aquele esbarrãozinho de ombro clássico. Juro que foi isso! Aí foi cenas do próximos capítulos", brincou ela. Michel, que também estava no programa disse que já sabia quem era ela antes de se aproximar da atriz."Na época ela estava loira, e eu a conhecia desde guri, das novelas que ela fazia. Eu era noveleiro", disse ele. "Foi aí que tudo começou, e eu comecei a ouvir música sertaneja. Hoje em dia sei até as antigas, até os modões eu canto!", confessou Thais. O casal tem dois filhos: Melinda e Teodoro, que têm oito e sete anos, respectivamente.