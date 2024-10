João Pedro Oliveira protagoniza - Divulgação

Publicado 04/10/2024 19:59

Rio - O ator João Pedro Oliveira, conhecido pelo público por seu papel em "Malhação: Toda Forma de Amar", volta ao cinema como protagonista do curta-metragem "E Seu Corpo É Belo". A obra, dirigida por Yuri Costa, terá estreia no Festival do Rio 2024, que acontece entre os dias 3 e 13 de outubro.

João Pedro Oliveira dá vida a Carlos, um jovem negro que se vê frente a frente com seu ex-namorado. O encontro desencadeia uma série de eventos, nos quais Carlos enfrenta tanto traumas do passado quanto experiências sobrenaturais. A trama se passa no contexto das festas soul do subúrbio carioca dos anos 70, trazendo uma narrativa densa e rica em elementos culturais.O curta-metragem carrega uma forte mensagem sobre a diversidade e as múltiplas histórias que compõem o cinema brasileiro. João Pedro comenta sua satisfação em fazer parte desse projeto: "Foi um prazer integrar o elenco e dar vida ao Carlos, contar essa história tão intensa, que nos transporta no tempo para as festas soul do subúrbio carioca nos anos 70." O ator também expressa sua felicidade ao ver o cinema nacional cada vez mais envolvido em narrativas que espelham a pluralidade do Brasil.João Pedro acredita no impacto que o filme pode causar, esperando que a mensagem chegue a muitas pessoas. Ele declarou: "'E Seu Corpo é Belo' é uma obra potente, e meu desejo é que essa história alcance o maior número possível de pessoas."