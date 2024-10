Luan Santana - Reprodução / Instagram

Publicado 04/10/2024 16:33 | Atualizado 04/10/2024 16:35

Rio - Luan Santana, de 33 anos, está em Miami, nos Estados Unidos, com a noiva Jade Magalhães para preparar o enxoval da primeira filha do casal . Eles chegaram à cidade no dia 26 de setembro e devem retornar ao Brasil na próxima semana. Além de aproveitar a praia e fazer compras, o cantor também aproveitou a viagem para se reunir com a Sony Music Latina.