Mulher de Rodrigo Faro, Vera Viel, encontra nódulo na perna e apresentador pede oraçõesReprodução / Instagram

Publicado 04/10/2024 22:49

Rio - Rodrigo Faro pediu orações para a mulher, Vera Viel, que encontrou um nódulo em sua perna e está no hospital. Nas redes sociais, o casal explicou que ainda estão esperando pelo resultado da biópsia para saber se o nódulo é benigno ou maligno.

"Oi gente, estou aqui com minha Vera, a mulher mais linda desse mundo, minha princesa, minha rainha. E a gente quer dividir com vocês uma coisa que a gente está passando aqui", começou o apresentador.Vera explicou a situação. "Há duas semanas senti um nódulo na coxa esquerda, a gente correu para fazer alguns exames. Viemos para o hospital e os médicos decidiram fazer uma biópsia. A gente já entregou nas mãos de Deus. Estamos aqui em oração. Se Deus quiser, vai ser um nódulo benigno, vamos fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. A gente vai esperar o resultado e ver como proceder".Rodrigo afirmou que segue trabalhando normalmente e pediu orações dos fãs nesse momento. "Está tudo bem, eu continuo gravando, trabalhando, ficando com ela e cuidando da casa enquanto ela está ausente. Mas se Deus quiser, já deu tudo certo. A gente queria dividir isso com vocês porque vocês sempre acompanham a nossa família, torcem pela gente. Agora é o momento de oração mesmo e com certeza a gente vai ter um testemunho lindo para contar no final disso tudo", concluiu.Vera e Faro se conheceram quando gravaram juntos um comercial de chinelos, em meados dos anos 1990. Eles namoraram por seis anos e se casaram em 2003. Eles são pais de Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e Helena, de 11.