Publicado 04/10/2024 18:15

Rio - A cantora Tays Reis abriu o coração nas redes sociais ao compartilhar um dos momentos mais desafiadores de sua vida: a tentativa de adaptação de sua filha Pietra, de apenas dois anos, à escola. Tays revelou que o processo tem sido complicado tanto para ela quanto para a pequena.

"Estamos tentando há 14 dias, mas nada está funcionando. Tem sido muito doloroso, por isso ainda não postei nada sobre isso, diferente de outras mães que compartilham o momento da primeira vez da criança na escolinha. A Pietra está implorando para não ficar na escola, só sabe chorar", disse a cantora. Tays também contou como é difícil ouvir a filha pedir para não ficar sozinha: "Ouvir minha filha dizer 'mãe, não me deixa sozinha' parte o meu coração, faz eu me sentir a pior mãe do mundo."A artista afirmou que, apesar de tentar se manter forte na frente da filha, a situação a afeta profundamente. "Eu só não chorei na frente dela para mostrar força, mas por dentro estou devastada", confessou. A cantora ainda explicou que entende a necessidade de alguns pais em colocar os filhos na escola cedo, mas, no caso de Pietra, prefere esperar mais um tempo.A situação ficou tão delicada que Pietra começou a demonstrar sinais de estresse, como a vontade de vomitar. "A Pietra está implorando para não ficar na escola, só sabe chorar e fica querendo fazer vômito. Desculpa, mas não é saudável...", completou Tays, destacando o quanto a experiência tem sido difícil para ambas.A cantora também revelou que a decisão de colocar Pietra na escola foi tomada antes do que ela havia planejado. "Eu queria que ela começasse a partir dos três anos, fui contra minha vontade. Não é sobre a escola, porque a escola é maravilhosa, é sobre a minha filha, o processo dela", explicou.Tays reafirmou que, apesar de a instituição de ensino ser de alta qualidade, o mais importante para ela é respeitar o tempo da filha. "Ela não se diverte, virou um rolê traumatizante", desabafou, revelando que a adaptação de Pietra tem sido mais difícil do que o esperado.Tays concluiu o desabafo frisando a importância de respeitar o ritmo individual de cada criança. Para ela, o processo deve ser natural e sem pressa. "Ela é só uma criança, ela tem o direito de sentir e de se adaptar ao próprio ritmo. Esse processo está sendo muito difícil para nós duas", contou a mãe. A cantora enfatizou que o papel dos pais é reconhecer quando as coisas não estão indo bem e fazer o melhor para o bem-estar dos filhos. "Ver minha filha assim, sem conseguir se adaptar, mexe muito comigo."