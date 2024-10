Amanda Kimberlly nega suposta restrição imposta a Neymar - Reprodução

Publicado 05/10/2024 11:18 | Atualizado 05/10/2024 11:50

Rio - A modelo Amanda Kimberlly, de 31 anos, utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (4) para negar rumores de uma possível restrição imposta a Neymar, 32, pai de sua filha Helena.

Nos Stories do Instagram, Amanda compartilhou fotos da festa de 'mêsversário' que fez para celebrar o terceiro mês de vida de Helena. Com a repercussão, um internauta questionou por que Neymar também não posta fotos com a filha. "Cadê o paizão? Nenhuma foto com a criança", comentou um usuário em uma página de fofocas.

Diante disso, outra seguidora insinuou que Amanda teria impedido o jogador de publicar fotos da filha. "A mãe não deixa, né", declarou. Pouco depois, a própria modelo apareceu para desmentir. "De onde você tirou isso? Eu mesma não estou sabendo", ironizou. A seguidora então esclareceu que estava se referindo à Bruna Biancardi: "Falei da outra mãe".

Helena, filha de Neymar, nasceu no dia 3 de julho, em São Paulo. O jogador esteve presente no parto e compartilhou fotos diretamente da maternidade.