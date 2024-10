Vanessa Lopes rebate ataques que recebe na web - repridução Instagram

Vanessa Lopes rebate ataques que recebe na webrepridução Instagram

Publicado 05/10/2024 20:55

Rio - Vanessa Lopes, influenciadora digital, decidiu usar suas redes sociais para expor comentários que recebe diariamente de internautas sobre sua aparência. Através de prints compartilhados no Instagram, Vanessa revelou o impacto das mensagens ofensivas e ainda lançou um quadro em seus Stories.

fotogaleria

Nos vídeos, Vanessa explicou que estava criando um novo quadro em sua conta. A ideia é mostrar as mensagens mais absurdas que chegam em suas DMs, permitindo que seus seguidores escolham a mais "sem noção". "Eu vou postar aqui os 4 mais sem noção que eu achei na minha DM, e a gente vota. O que vocês acham? Esse quadro é legal. As pessoas precisam entender o que um ser humano faz com o outro. Juro", afirmou a influenciadora ao iniciar o novo formato.Vanessa mostrou quatro das mensagens que recebe, todas focadas em críticas ao seu corpo e aparência. Entre as declarações estavam: "Amiga, cuide de seu corpo, você está ficando feia", "O que aconteceu? tú está mais velha do que tua mãe". "Valha, tu ta velha viu, a globo acabou contigo", "Você tá muito feia, porque você emagreceu tanto?".