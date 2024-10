Carol Peixinho e Thiaguinho - Van Campos / AgNews

Publicado 05/10/2024 18:13 | Atualizado 05/10/2024 19:16

Rio - Thiaguinho, em um relacionamento com Carol Peixinho desde agosto de 2021, revelou que está preparado para ser pai. Durante sua participação no programa “Conversa com Bial”, na noite de sexta-feira, 4 de outubro, o cantor falou abertamente sobre seu desejo de formar uma família e comentou como isso será um marco importante em sua vida pessoal e emocional.