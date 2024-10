Fabiana Justus - reprodução Instagram

Rio - Fabiana Justus comemora neste sábado (05) seu aniversário de 38 anos e os 180 dias desde seu transplante de medula, ambos completados em setembro. A influenciadora organizou uma festa especial em sua casa e contou com a presença de familiares como seu pai, Roberto Justus, a madrasta, Ana Paula Siebert, e sua irmã Rafaella Justus, que foi acompanhada pela mãe, Ticiane Pinheiro, e pelo padrasto, César Tralli.



"Dia de comemorar a vida! Me faltam palavras para tanta gratidão! Obrigada, Deus", disse Fabiana, que posou ao lado do marido, Bruno Levi D'Ancona, e dos filhos, as gêmeas Sienna e Chiara, de cinco anos, e Luigi, de um ano.



Além da festa de aniversário e transplante, Fabiana fez uma celebração mais íntima no dia 9 de setembro, quando completou 38 anos. Ela reuniu sua família em um jantar especial, contando com a presença de seus pais, avós e irmãos.



Fabiana, que está em tratamento contra a leucemia desde janeiro e passou pelo transplante de medula óssea em março, celebrou o marco de seis meses da cirurgia com uma mensagem otimista. "Completo os 180 dias após transplante. Como esperei por esse dia! Agora, a vida vai começar a voltar de verdade, vou tomar a maior parte das vacinas. Só tenho uma coisa a dizer: Obrigada, Deus, por me permitir viver", disse.