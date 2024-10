Mell Muzzillo e Marcello Mello Jr curtem show do Soweto - reprodução Instagram

Publicado 06/10/2024 23:10

Rio - O romance entre os atores Marcello Melo Jr e Mell Muzzillo segue firme. Após aparecerem de mãos dadas na área VIP do Rock in Rio, o casal marcou presença no show do Soweto, na noite do sábado (05), no Rio de Janeiro. Mell compartilhou em seu Instagram um registro do momento, onde aparece abraçada a Marcello, ao lado da amiga Renata Jaccoud. Na legenda, a atriz escreveu: "Vivemos intensamente", evidenciando a sintonia entre o casal.