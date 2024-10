Xuxa - reprodução Intagram

Xuxareprodução Intagram

Publicado 06/10/2024 17:42 | Atualizado 06/10/2024 17:46

Rio - A apresentadora Xuxa Meneghel, de 61 anos, está entre as 100 mulheres mais sexy do mundo, ocupando a 25ª posição. Apesar de ter caído em relação ao 22º lugar que ocupou no ano anterior, Xuxa continua marcando presença entre as personalidades mais admiradas. O ranking, tradicionalmente promovido pela revista Vip até 2018, agora é mantido por ex-leitores e fãs da extinta publicação.

A lista, divulgada no perfil do Instagram Clube da Vip, ainda destaca a importância de figuras como Xuxa, que ultrapassam os limites do tempo e do espaço. "Pra começar, ela é uma das brasileiras mais famosas do mundo. Ganhou o título de Rainha dos Baixinhos, mas poderia também ganhar o dos altinhos", diz o anúncio sobre a posição de Xuxa.

O resultado final com o nome da mulher mais sexy do mundo será anunciado em breve, mas Xuxa já garantiu seu lugar entre as maiores.

A trajetória da rainha

Conhecida como a "Rainha dos Baixinhos", Xuxa construiu uma carreira sólida e multifacetada. Começou como modelo, mas se destacou como apresentadora, encantando o público infantil com seus programas de televisão. Hoje, décadas depois, ela permanece relevante, tanto no Brasil quanto no exterior, sendo referência não só por sua beleza, mas também por sua trajetória profissional.



