Lore Improta e Léo Santana desmentem boatosReprodução do Instagram

Publicado 06/10/2024 13:39

Rio - Lore Improta, de 31 anos, e Léo Santana, 36, utilizaram as redes sociais neste sábado (5) para desmentir os boatos sobre uma possível crise no casamento. As especulações começaram a circular na internet, apesar de o casal estar viajando por Miami, nos Estados Unidos.

"Vamos deixar a vida dos outros, vamos cuidar da própria vida", pediu o artista. "Eu estava falando com o Léo aqui, vocês criam 'fanfics' (histórias) nas cabeças de vocês, que é muito engraçado. Criaram uma fanfic que a gente estava brigado desde o aniversário de Liz, que a gente estava muito separado na festa. Aí eu falei 'gente, como assim? A gente tem que dar conta de não sei quantos convidados, receber todo mundo...", disse a influenciadora.

O baiano destacou que é normal haver desentendimentos entre marido e mulher. "E se tiver? Qual o problema? Casal briga normal. Oxe, se chateiam um com o outro. Mas não é o nosso caso", garantiu.

Lore ainda revelou que uma seguidora fez uma análise de uma foto do casal, afirmando que na imagem eles pareciam "muito frios": "Que loucura! Eu estava comentando com Léo agora: 'Amor, próxima foto a gente tem que estar muito agarrado, porque estão achando que a gente está separado, que estamos fingindo'".