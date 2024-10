Debora Bloch e Beatriz Segall - Globo

Rio - Debora Bloch, atualmente no ar como Deodora em "No Rancho Fundo", já tem seu próximo grande papel definido. A atriz foi escalada para interpretar a vilã Odete Roitman no remake de "Vale Tudo", que será lançado em 2025 pela TV Globo, comemorando os 60 anos da emissora.

De acordo com a coluna Telinha, do jornal Extra, mesmo com a atual novela ainda em exibição até novembro, Bloch já se prepara para assumir um dos papéis mais marcantes da teledramaturgia brasileira.

Odete Roitman, originalmente interpretada por Beatriz Segall, é uma personagem icônica na história das novelas brasileiras. A vilã deixou sua marca na trama original de 1988, conhecida por suas críticas sociais e dilemas morais. A versão atual, escrita por Manuela Dias, traz uma nova abordagem para a personagem, e Debora Bloch promete imprimir sua própria interpretação à figura que tanto marcou a teledramaturgia.



Fontes ligadas à produção afirmam: "Debora é uma atriz que sabe como dominar o palco e a tela. Seu talento é inegável, e ela tem uma entrega impressionante em cada personagem que interpreta".



Substituição de Fernanda Torres e a escolha de Debora Bloch



Originalmente, Fernanda Torres estava escalada para o papel de Odete Roitman. A atriz, que não atua em novelas desde 1986, estava empolgada com o projeto, mas seu envolvimento com o filme "Ainda estou aqui", de Walter Salles, tornou impossível sua participação no remake. O longa-metragem, que ganhou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza, é a aposta brasileira para o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, exigindo a dedicação total de Torres à divulgação mundial da produção.



Escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, "Vale Tudo" marcou a teledramaturgia nos anos 80 por abordar questões sociais e morais com profundidade. A trama, exibida entre 1988 e 1989, se tornou um dos maiores sucessos da televisão brasileira. O remake é um dos projetos mais esperados da Globo para 2025, e a expectativa é que a nova versão traga a mesma relevância para o público atual.