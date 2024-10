Gabriela Versiani - reprodução Instagram

Publicado 06/10/2024 18:06 | Atualizado 06/10/2024 18:07

Rio - Gabriela Versiani, influencer e empresária, marcou presença ao lado de Murilo Huff, seu namorado, no show em homenagem a Marília Mendonça, que rolou neste sábado (05) em São Paulo. O evento celebrou a memória da cantora, que faleceu tragicamente em um acidente aéreo em 2021. Gabriela compartilhou o momento nas redes sociais, postando um vídeo em que aparecia se preparando para o show e adicionando à legenda: "This is Marilia", junto com um emoji de coração.