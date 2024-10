Malvino Salvador, a mulher Kyra Gracie - Reprodução / Instagram

Publicado 06/10/2024 15:07

Rio - Malvino Salvador, de 48 anos, e a mulher, Kyra Gracie, de 39, participaram do programa "Sabadou com Virginia", no sábado (5), e foram questionados sobre qual par romântico do ator a lutadora teve mais ciúmes.

"Eu tenho ciúmes de todas, eu não gosto, meu coração acelera, mas a que eu mais tive ciúmes, inclusive, hoje ela é nossa amiga. Ela é maravilhosa, e quando ela tava fazendo par romântico com Malvino, eu desligava a TV, é a Cleo", revelou Kyra.



Vale lembrar que Cleo e Malvino Salvador interpretaram o casal Tamara e Apolo, em “Haja Coração” (2016), da TV Globo.



Casados há 10 anos, Kyra e o ator são pais de Ayra, de 9 anos, Kyara, de 7, e Rayan, de 3. Ele também é pai de Sofia, de 15, do relacionamento com Ana Ceolin.