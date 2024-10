Bia Miranda e DJ Buarque comemoram 4 meses do filho com festão no tema 'Shrek' - Reprodução / Instagram

Bia Miranda e DJ Buarque comemoram 4 meses do filho com festão no tema 'Shrek' Reprodução / Instagram

Publicado 06/10/2024 11:26 | Atualizado 06/10/2024 11:28

Rio - Bia Miranda, de 20 anos, comemorou neste sábado (5) os 4 meses do filho Kaleb ao lado de DJ Buarque, 34, seu ex-namorado e pai da criança. Nas redes sociais, a neta de Gretchen compartilhou algumas fotos da celebração com o tema "Shrek" e mostrou o momento em que ela e Buarque cantaram parabéns juntos para o filho.