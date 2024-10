Neymar e Bruna Biancardi com Mavie - Reprodução/Instagram

Publicado 06/10/2024 07:30 | Atualizado 06/10/2024 07:32

Rio - Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, completa um aninho neste domingo (6) e ganhou uma homenagem da mamãe nas redes sociais. A influenciadora compartilhou uma sequência de retrospectiva de fotos da menina, que incluem imagens desde à gravidez, passando pelo parto, meses até chegar ao ensaio de um ano.

Neymar Jr. e Bruna Biancardi vão festejar o aniversário da filha em um resort luxuoso na Arábia Saudita. A influenciadora digital revelou que eles vão curtir alguns dias no local paradisíaco ao lado de amigos e familiares para comemorar a data especial.



Bruna falou sobre a hospedagem no resort na sexta-feira (4). "Chegamos no paraíso. Sério! Viemos passar o aniversário da Mavie aqui no Red Sea. Já viemos outra vez, mas, agora, viemos passar mais dias com família, amigos, para comemorar o dia dela, o ano dela", contou.



Localizado na ilha de Ummahat, no mar vermelho, o local é conhecido como "Maldivas da Arábia Saudita".

No sábado (5), Bruna postou no Instagram um vídeo que foi exibido no chá de bebê de Mavie, narrado pelo irmão mais velho Davi Lucca. "Passamos esse vídeo no nosso Chá de Bebê, e ele é tão lindo.. não sei como deixei guardado por tanto tempo! Ele foi feito por uma amiga nossa, narrado pelo Davizinho e só assistimos na hora da revelação, junto com os demais convidados.. imaginem o chororô. Ele conta um pouquinho da nossa história e de como a nossa Mavie chegou nas nossas vidas! Amanhã ela faz 1 aninho e eu já estou nostálgica.. parece que foi ontem", escreveu na legenda.