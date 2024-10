Luva de Pedreiro e Távila comemoram mesversário de Davi - reprodução

Publicado 06/10/2024 16:53 | Atualizado 06/10/2024 16:54

Rio - Neste domingo (06), Luva de Pedreiro e Távila Gomes celebraram o sétimo mês de vida do filho, Davi Cristiano Ronaldo, em João Pessoa, com uma festa temática inusitada: as eleições de 2024. O casal, que reatou recentemente e se mudou para a capital paraibana há um mês, decidiu brincar com o momento político do país e deu ao evento o nome de "Davi Prefeitinho".