Jojo Todynho aposta em cropped personalizado para show do Soweto - Reprodução do Instagram

Jojo Todynho aposta em cropped personalizado para show do SowetoReprodução do Instagram

Publicado 06/10/2024 12:19

Rio - Jojo Todynho, de 27 anos, aproveitou um dos shows da turnê de 30 anos do Soweto usando uma faixa na cabeça e um cropped personalizado. Neste sábado (5), a influenciadora marcou presença na última apresentação do grupo de pagode no Rio de Janeiro.

"#30anos #sonhorealizado", escreveu na legenda da publicação. A campeã de 'A Fazenda 12' escolheu um look composto por calça preta, cropped do grupo, bolsa da Prada e um salto alto com fivelas, complementando com acessórios dourados.

Nos comentários, admiradores e amigos elogiaram sua beleza. "Cada dia mais radiante", afirmou um. "Maravilhosa como sempre", disse outro.