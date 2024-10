Paula Fernandes - Camila Cara / Divulgação

Publicado 06/10/2024 05:00

Rio - Paula Fernandes, de 40 anos, está radiante com o lançamento do volume dois do projeto "Qual Amor te Faz Feliz?", disponível nas plataformas digitais. Com as canções "S de Sua", "Fogo e Água", "Ainda não me acostumei", "Mentirinha Boa" e "Até Ontem", a artista, natural de Sete Lagoas, Minas Gerais, reúne uma mistura de estilos que ressalta a raiz sertaneja alinhada à afinidade com a música pop. Ao DIA, a cantora fala sobre as inspirações para as novas canções repletas de amor próprio, a importância dos fãs durante todos esses anos, os aprendizados, o motivo que a fez mostrar mais o seu lado sensual e a atual fase, que considera a 'melhor da vida'.

- Como está sendo a atual fase da carreira, com o lançamento da segunda parte de "Qual Amor te Faz Feliz?"?

Estou vivendo a melhor fase da minha vida, me sinto segura e satisfeita com tudo que estou produzindo. Hoje eu me sinto mais livre, faço o que amo e consigo ter tempo para mim e para a minha família.



- A primeira parte do álbum, lançada em junho, foi um sucesso. Você sentiu a mesma recepção do público com o volume dois?

Senti sim! Eu acredito que as pessoas tenham se identificado com as músicas, e, além disso, tenho fãs maravilhosos que abraçam meus projetos e andam junto comigo.



- Qual a importância do apoio dos fãs durante todos esses anos?

Eu não seria nada sem os meus fãs, esse apoio tão constante, desde o meu primeiro trabalho de sucesso, é o que me permite hoje filtrar os meus projetos conforme o que eu realmente acredito. Tenho fãs de todas as idades, que me acompanharam em diferentes fases da minha vida e isso me mostra que estou no caminho certo, sendo leal a mim e a minha arte. O que também me permite explorar as inúmeras facetas da Paula Fernandes.



- Quais foram as inspirações e o que você desejou mostrar nesse novo projeto?

Eu me inspirei na minha trajetória, na minha descoberta pessoal e profissional ao longo desses anos. Claro que, com isso, vem também meu gosto pela arte dos diferentes tipos. Em "Qual Amor Te Faz Feliz?", tem um pouco de mim em cada música, em cada decisão tomada e por isso, eu gosto tanto do resultado.



- De que maneira as letras das músicas refletem o seu momento atual?

De todas as maneiras, na verdade. Eu quis com esse projeto mostrar que todas as pessoas podem ser felizes, livres e seguras, se souberem exatamente o que precisam para isso. E acho que consegui demonstrar isso para o público, da melhor maneira possível.



- A segunda parte do álbum conta várias histórias, desde uma pessoa feliz e com amor-próprio, mas que segue aberta para novas experiências e amores ("S de Sua"), até alguém que continua no processo de superar um relacionamento ("Ainda não me acostumei"). Alguma dessas versões melhor te representa?

São fases completamente diferentes e ambas falam sobre uma parte de mim, mas não posso negar que atualmente tenho me sentido muito mais feliz e satisfeita por encontrar o amor que sempre sonhei em mim mesma.



Você começou a carreira bem jovem e desde então coleciona sucessos. Quais aprendizados teve durante essa trajetória?

Aprendi muitas coisas, umas boas e outras ruins, mas acho que a principal foi a confiar mais em mim mesma, em lutar pelo que acredito e respeitar cada fase da minha vida. Isso me fez ser quem sou hoje!



Se pudesse dar um conselho para a Paula do passado, qual seria?

Eu diria para ela confiar mais em si, nos seus propósitos e naquilo que acredita, porque dá certo, quando se é honesto consigo mesmo, o universo retribui.



- Paula, atualmente, "Qual Amor te Faz Feliz?"?

Com certeza, o meu! A minha companhia, a minha imagem, a minha carreira, a minha vida em si…amo tudo que construí e tenho muito orgulho do que me tornei.



- A primeira parte do álbum traz a música "Tchau Pra Ela", que destaca a mudança e a nova versão de uma mulher. A canção tem a ver com você começar a mostrar um pouco mais do seu lado sensual, principalmente nas redes sociais?

'Tchau pra Ela' é uma música feita por mim juntamente com outros colegas compositores. Em cada composição a gente acaba colocando um pouco de sentimentos próprios e essa ideia de 'nova versão', combina perfeitamente com a minha vida atualmente, mas esse lado sensual, tem muito mais a ver com não sentir mais a pressão de ter que fazer algo por alguém ou por alguma razão.

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa