Camilla de Lucas é surpreendida por foto do e-Título - Reprodução do Instagram

Camilla de Lucas é surpreendida por foto do e-TítuloReprodução do Instagram

Publicado 06/10/2024 11:00

Rio - Camilla de Lucas, de 29 anos, expressou sua insatisfação nas redes sociais neste domingo (6) com a foto que a Justiça Eleitoral selecionou para o e-Título, versão digital do título de eleitor. A influenciadora divertiu seus seguidores ao relatar que ficou surpresa com a própria aparência na imagem, afirmando que nem sequer se recordava de quando a foto foi tirada.



Inicialmente, Camilla pretendia usar o título de eleitor físico, mas após ver várias pessoas utilizando a versão digital, decidiu baixar o aplicativo. Ela mencionou que, em algum momento, tirou a foto usada pelo sistema, porém não se lembra do momento e ficou chocada ao vê-la.



"Eu estava rindo das fotos horríveis dos outros no e-Título, [pensando que] provavelmente não tinha foto, porque nunca fui em nenhum lugar tirar... Eis que abro o aplicativo, e quero saber quem autorizou a usarem essa minha foto? Não dei direito de imagem para o cartório. Com tanta foto boa no histórico!", brincou.



Nos comentários, os fãs riram da situação e pediram que ela compartilhasse a foto. "Uma da manhã e eu esperando o vídeo todo para ver a foto", escreveu um. "Falou tudo e não mostrou nada. Cadê a foto?", indagou outro. Em resposta aos curiosos, Camilla disse: "Vocês ainda ousam pedir para eu mostrar? Vocês querem assunto, não é? [risos]".