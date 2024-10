João Silva e Lara Silva, filhos de Faustão - Reprodução / Instagram

João Silva e Lara Silva, filhos de Faustão Reprodução / Instagram

Publicado 06/10/2024 08:46

Rio - João e Lara Silva, filhos de Faustão, estiveram no programa 'Altas Horas' da TV Globo, neste sábado (5), onde se reuniram com outros irmãos famosos. Durante a entrevista, eles falaram sobre a saúde do pai e relembraram momentos da infância. Os jovens também mostram admiração por Fausto, que tem enfrentado desafios de saúde