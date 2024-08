Faustão fala sobre estado de saúde e possibilidade de nova cirurgia - Reprodução /SBT

Faustão fala sobre estado de saúde e possibilidade de nova cirurgia Reprodução /SBT

Publicado 23/08/2024 22:28 | Atualizado 23/08/2024 22:29

Rio - Faustão, de 74 anos, concedeu entrevista ao SBT Brasil, na noite desta sexta-feira (23), atualizou seu estado de saúde. O apresentador, que relizou dois transplantes, sendo um de coração e outro de rim, contou que tem feito muita ginástica e revelou que pode passar por um novo transplante.

fotogaleria

"A minha saúde está muito boa. Hoje eu fiz duas horas de ginástica, depois de dois transplantes, eu precisava recuperar a parte física. Se tornou meu motivo de vida cuidar da funilaria", disse ele.Ele revelou que faz hemodiálise três vezes por semana e a previsão é que as sessões diminuam. "Nesta semana reduziu para duas semanas. Tem uma perspectiva de virar uma vez por semana ou até parar".Sobre a possibilidade de nova cirurgia, ele explicou: "Já tenho possibilidade de operar com um médico curitibano, radicado em Miami. Já tive consulta com ele. Ele tem outro sistema, com doadores vivos. Ele quer implantar no SUS esse sistema dele, que é uma revolução. Isso vai dar mais possibilidade. Tenho uns dez doares só da família com compatibilidade de tipo sanguíneo".Faustão ainda homenageou Silvio Santos, que morreu aos 93 anos no último sábado (17). "Sempre tivemos, de ambas as partes, respeito. Cada um tem o seu público e seu legado. Quando falo não é da boca pra fora: o verdadeiro e único rei da TV se chama Silvio Santos. Temos que analisar não só o talento porque ele não teve formação no rádio, foi autodidata mesmo"."Lembro de uma vez que estava saindo do Domingão e encontrei com ele no aeroporto, descobrimos que ambos estavam indo a Nova York. Viajamos só os dois e conversamos, eu estava morto e ele a mil por hora. Raramente nos encontramos em eventos. Ele sempre tinha uma palavra de conhecimento, caráter e transparência, e não posso esquecer disso", continuou.Ele deixou seu carinho às filhas do apresentador. "Especialmente pra Iris [Abravanel], que foi uma guerreira e conseguiu unir a família, ela conseguiu fazer com que o Silvio tivesse uma velhice com carinho, respeito e dignidade. A melhor homenagem que podem prestar a ele é ter muito juízo, humildade e aprender cada vez mais pra valorizar ainda mais não só o império milionário, mas principalmente a obra que ele deixou. Tenham lucidez e serenidade pra continuar nos novos tempos, cada vez mais difíceis, mas sempre guiadas por ele lá em cima".