Adriana SantAnna e RodrigãoReprodução do Instagram

Publicado 26/08/2024 21:53 | Atualizado 26/08/2024 21:57

Rio - Adriana Sant'Anna, de 33 anos, atualizou os seguidores, nesta segunda-feira (26), sobre o estado de saúde de Rodrigão, 36 anos, que foi hospitalizado, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (23), após um sangramento no fígado e nos rins . A ex-BBB revelou que o marido passará por uma cirurgia e não tem previsão de alta.

A ex-BBB começou contando como foi a sensação da hospitalização. "Inesperadamente, viemos parar aqui. Mas veja que pra nós foi inesperado, mas pra Jesus, nunca. Ele já tinha esse dia marcado em sua agenda. Ele já sabia. Não pense que o diabo que fez isso. Ele não tem esse poder todo. Saiba que só estamos aqui durante 4 dias porque o Senhor Jesus permitiu e não há questionamento da nossa parte quanto a isso", disse.

"Temos amado a Deus com ainda mais intensidade, temos vivido enquanto casal, uma intimidade com Jesus que vai além das orações que mantínhamos em casa. Existe uma presença quase que palpável de Jesus aqui. Temos cantado louvores de adoração ao nosso Pai, temos nos alegrado e aprendido muitas coisas", refletiu.

Adriana aproveitou o desabafo para pedir orações pelo esposo: "Um dia iremos testemunhar tudo que estamos vivendo aqui. Sei que estão apreensivas e clamando conosco, por isso pedi ao Dr. Antonio Viana Neto escrever uma nota pra que saibam sobre o estado geral de Rodrigo porque eu não seria capaz de explicar. Vou postar a seguir. A única coisa que quero pedir a vocês é que orem com muita intensidade e verdade pela vida do Rodrigo. Por favor, não fale que vai orar e depois esquece. Por favor! Nos realmente precisamos das orações de vocês. Declare cura e declare vida sobre ele."

A influenciadora, por fim, contou que Rodrigão terá que passar por uma cirurgia. "Ore pelos médicos que irão operá-lo. Ainda não temos previsão de data de saída daqui, mas confiamos plenamente no poder da oração em conjunto, na vontade, no querer e realizar de Deus em nossas vidas. Estamos alegres em todo o tempo", finalizou.

Os internautas ficaram tocados com o relato de Adriana e desejaram boa recuperação ao marido. "Deus está sempre no comando, a cura de Rodrigo já é vitória", afirmou uma seguidora. "Estamos com vocês orando, Dri. O testemunho de vocês vão ser tão lindo", desejou outra. "É lindo ver e vivenciar essa fé. A cura já foi decretada e tem data marcada", declarou mais uma.