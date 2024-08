Marcos Oliveira, o Beiçola - Reprodução / Instagram

Marcos Oliveira, o BeiçolaReprodução / Instagram

Publicado 26/08/2024 19:21 | Atualizado 26/08/2024 19:23

Rio - Marcos Oliveira, de 68 anos, conhecido por interpretar o Beiçola, da série "A Grande Família", da TV Globo, recebeu mais uma ordem de despejo após completar três meses sem pagar o aluguel do seu apartamento em Botafogo, na zona Sul do Rio. No Instagram, o ator desabafou e pediu por emprego, afirmando que não deseja dinheiro de doação ou vaquinha.

fotogaleria

"Eu não quero dinheiro de doação ou vaquinha. Eu quero trabalhar! Me deixem trabalhar, me chamem para trabalhar. Não é possível que não haja trabalho para uma pessoa de quase 70 anos que só quer atuar. Publicidade, cinema, teatro, tv. Não me ofendam, me chamem pra trabalhar. Eu vou morrer sem trabalho. Parem de me ofender!", escreveu ele, que tem cerca de 10 dias para deixar o local onde vive.Não é a primeira vez que Marcos recebe uma ordem de despejo. Em 2023, ele foi avisado que deveria sair do apartamento por atraso no aluguel, mas conseguiu reverter a situação com a ajuda da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, que doou R$ 50 mil para ele.Agora, o ator cogita ir para o Retiro dos Artistas, mas o local aceita apenas um cachorro e o artista possui três. Segundo ele, esse foi um dos motivos que o levaram a desistir de morar no local na época da primeira ordem de despejo.