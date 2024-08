Jojo Todynho muda visual e surge com fios longos - Reprodução / Instagram

Publicado 26/08/2024 18:03 | Atualizado 26/08/2024 18:04

Rio - Jojo Todynho, de 27 anos, compartilhou com seus seguidores mais uma mudança no visual, nesta segunda-feira (26). A cantora, que estava com os fios bem curtinhos e raspados, agora está de cabelos longos e preto, até a cintura.