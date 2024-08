Fred é contratado pela TV Globo - Reprodução do Instagram

Publicado 26/08/2024 13:30 | Atualizado 26/08/2024 13:51

Rio - Fred Bruno, de 35 anos, é o mais novo contratado da TV Globo. O anúncio da novidade foi feito pelo ex-BBB no Instagram, nesta segunda-feira (26). No vídeo, o jornalista conta para os pais que vai realizar o sonho de reforçar o time de esportes da emissora. Ele fará participações na programação do sportv.

"Mano, hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou! Sempre foi um dos meus maiores sonhos e hoje ele está se realizando e eu finalmente posso falar: 'Mãe, estou na Globo", escreveu na legenda. Fred ainda assumiu que estava emocionado. "Estou me tremendo. Emocionado. Feliz. É um grande sonho que o filho de vocês vai realizar. Sou a nova contratação dos esportes da Globo".

Nos comentários, vários famosos parabenizaram o influenciador. "Orgulho demais de um cara que merece!", afirmou Miguel Rômulo. "Boa. Sucesso, irmão. Vai ser demais", comemorou Ed Gama. "Antes tarde do que mais tarde! Eu já sabia. Feliz demais por isso. Seja bem vindo!", disse Ana Thais Matos. "Você merece", declarou Amanda Meirelles. "Sucesso! Você merece", opinou Marvvila.

Em nota, o sportv comunicou que Fred fará participações nos programas "Tá na Área" e no "Troca de Passes", além de produzir conteúdos para o canal do ge no Youtube. A estreia do influenciador está prevista na programação para a próxima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo - o Brasil enfrenta o Equador no dia 6 de setembro, em Curitiba, e visita o Paraguai, em Assunção, quatro dias depois.