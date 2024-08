Liniker lança álbum ’Caju’ - Reprodução / Instagram

Publicado 26/08/2024 19:50 | Atualizado 26/08/2024 20:26

Rio - A cantora Liniker, de 29 anos, lançou o álbum "Caju", na última segunda-feira (19), nas plataformas digitais e o disco registrou 6 milhões de plays em menos de 24 horas do lançamento — entrando no Top 100 das músicas mais tocadas do Brasil no Spotify com 13 das 14 faixas. Ela também alcançou o Top 3 do Spotify Global Viral Songs, com o single "Tudo", no sábado (24).

"Isso é muito grande para uma artista independente. Estou muito feliz pelo alcance estratosférico, orgânico que este disco está tendo. Isso está passando totalmente os níveis das expectativas", destacou Liniker em uma postagem em suas redes sociais.

Nos comentários, a artista recebeu uma chuva de mensagens de carinho. "Porque você é estratosférica", elogiou Paola Carosella. "Eu sou toda caju", disse Pabllo Vittar. "Já sabe o look que vai vestir pra receber o Grammy, mãe?", brincou um fã.