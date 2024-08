Ivete Sangalo - /reprodução Internet

Publicado 26/08/2024 17:10

Rio - Ivete Sangalo investiu uma grana alta numa mansão luxuosa em Orlando, Flórida. A cantora, conhecida por seus investimentos bem-sucedidos, adquiriu uma propriedade avaliada em cerca de R$ 6 milhões, localizada em um dos condomínios mais exclusivos da região, Lake Nona.

A nova residência de Ivete possui cinco suítes, todas projetadas para proporcionar máximo conforto e privacidade. A suíte master destaca-se com uma banheira vitoriana e closets individuais. A área comum do imóvel inclui ambientes integrados, como sala de estar, jantar e cozinha, todos com pé direito alto, o que acentua a sensação de espaço.Na área externa, Ivete poderá aproveitar uma completa área de lazer. A mansão conta com uma piscina que oferece vista para o lago central do condomínio, sauna, lareira ao ar livre e uma área gourmet equipada com forno para pizza e churrasqueira americana. A cantora também poderá estacionar até quatro veículos na garagem.Além de desfrutar do imóvel com a família, Ivete Sangalo entra para o seleto grupo de celebridades brasileiras com propriedades em Orlando. O mercado local é conhecido por sua alta demanda de aluguéis por temporada, especialmente devido à proximidade com os parques da Disney, o que torna essas propriedades não apenas um refúgio pessoal, mas também um investimento promissor.