Tony Ramos e Denise Fraga na peça Raphael Perucci Agência O Dia

Publicado 26/08/2024 13:55 | Atualizado 26/08/2024 14:05

Rio - Tony Ramos, que completou 76 anos neste domingo (25), celebrou a data de forma especial no Teatro Casa Grande, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Após a apresentação da peça "O que só sabemos juntos", na qual contracena com Denise Fraga, o ator foi surpreendido por uma homenagem emocionante.