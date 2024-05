Tony Ramos - Reprodução/Globo

Tony RamosReprodução/Globo

Publicado 24/05/2024 11:38 | Atualizado 24/05/2024 11:49

Rio - Tony Ramos recebeu alta do hospital na manhã desta sexta-feira (24), após passar por duas cirurgias para drenar sangramentos intracranianos. A informação foi confirmada pelo Hospital Samaritano Botafogo, do Rio de Janeiro.

O ator já havia deixado o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) na última quarta-feira (22), e estava em reabilitação com fisioterapia. Tony havia sido internado primeiramente na quinta-feira (16) após se sentir mal e cancelar gravações.Naquele mesmo dia, ele passou por uma cirurgia para drenar um hematoma subdural, um tipo de sangramento intracraniano. A cirurgia foi concluída por volta das 19h30 e considerada um sucesso. No domingo (19), Tony passou por uma nova cirurgia devido à formação de novos hematomas intracranianos.Este ano, Tony Ramos celebrou 60 anos de carreira, dos quais 46 anos foram na Globo. Seu trabalho mais recente foi na novela "Terra e Paixão", com o personagem Antônio La Selva.