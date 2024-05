Tony Ramos, de 75 anos - Divulgação

Publicado 22/05/2024 15:33

Rio - Tony Ramos, de 75 anos, recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (22). De acordo com o boletim médico, o artista, que precisou passar por uma segunda cirurgia no domingo (19) , após a formação de novos hematomas intracranianos, está lúcido e seu quadro é estável.