Virginia, Zé Felipe e a primogênita, Maria Alice - Reprodução / Instagram

Publicado 22/05/2024 19:22 | Atualizado 22/05/2024 19:23

Rio - Virginia Fonseca deu detalhes, nesta terça-feira (21), sobre a festa de aniversário da primogênita, Maria Alice, que fará 3 anos. Em um vídeo publicado no Youtube, a influenciadora revelou que o tema da festa será super-heroínas e contou que está pedindo doações de leite em pó em vez de presentes para a filha.

Ao lado do marido e das duas filhas, Virginia mostrou o que estava escrito no convite do evento: "Meu maior presente é ter a presença de vocês nesse dia. Ainda assim, quem quiser me presentear, gostaria de ganhar leite em pó para doação". Ela completou: "Se tiver chance de levar mais de um, leve mais de um [leite em pó]".